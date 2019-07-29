Мэрия Нижнего Тагила потратит на стипендии спортсменам 900 000 рублей

Администрация Нижнего Тагила выплатит 25 местным спортсменам стипендии на общую сумму 900 тысяч рублей. Стипендию главы города в размере 36 тысяч рублей получат тагильчане, достигшие высоких результатов на соревнованиях международного и российского уровней. Денежные пособия выдадут жителям города, которые профессионально занимаются боксом, скалолазанием, прыжками на лыжах с трамплина, баскетболом, велоспортом, гимнастикой и другими видами спорта. Стипендий в числе прочих удостоены слаломисты Дмитрий Храмцов, Дмитрий Лабасов и Виталий Максимов, завоевавшие на Кубке России и чемпионате Европы главные награды.

Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики поручено выплатить стипендии тагильчанам за счёт средств, утверждённых в бюджете города на 2019 год.

Напомним, в 2019 году финансирование физкультуры и спорта в Нижнем Тагиле изначально должно было увеличиться на 326 млн рублей по сравнению с 2018 годом. В числе прочего были выделены деньги на покупку формы для детей, которые занимаются в спортшколах. В два раза выросла поддержка профессионального спорта. В ближайшее время в Нижнем Тагиле начнётся строительство «президентского» легкоатлетического манежа за 2,3 млрд рублей.