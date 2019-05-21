Слаломисты Нижнего Тагила завоевали главные награды на Кубке России

Тагильские спортсмены завоевали почти все главные награды на Кубке России по гребному слалому в новгородской Окуловке. В последний день соревнований проходили заезды в экстремальном слаломе на каяках. Участники состязаний от Нижнего Тагила проявили характер, они достойно защитили честь родного города и по итогам заняли весь пьедестал почёта. Никита Губенко завоевал золото, Дмитрий Лабасов — серебро, Владимир Камешков — бронзу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала старший тренер команды гребного слалома Свердловской области Ольга Гвоздева.

Дмитрий Лабасов, Никита Губенко и Владимир Камешков стали сильнейшими также в командных гонках на байдарках. Тагильские каноисты Дмитрий Храмцов, Виталий Максимов и Юрий Снегирёв завоевали серебро.

В индивидуальной гонке в олимпийской дисциплине «байдарка-одиночка» среди мужчин Никите Губенко удалось завоевать серебро. Каноисту Виталию Максимову досталась заслуженная бронза.