Тагильчанин завоевал бронзу на чемпионате Европы по гребному слалому в составе сборной России

С 29 мая по 2 июня в городе По (Франция) проходил XX чемпионат Европы по гребному слалому. Дмитрий Храмцов из Нижнего Тагила, Кирилл Сеткин из Республики Алтай и Павел Котов из ХМАО принесли бронзовую медаль в копилку сборной России в групповой гонке на каноэ-одиночке.

В категории С-1Мх3 спортсмены показали результат 104,61 секунды и прошли дистанцию без штрафных очков, сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России. Первыми финишировали словенцы, вторыми — французы.

«Этот результат, во-первых, дал мне понять, что мы на равных можем конкурировать с лучшими спортсменами Европы. Во-вторых, пробудил во мне огромный стимул развиваться ещё быстрее ради больших побед и потрясающих эмоций от достижения результатов», — рассказал журналистам Федерации гребного слалома России Дмитрий Храмцов.

Дмитрий Храмцов тренируется в Нижнем Тагиле под руководством Ольги Гвоздевой и Сергея Салтанова в спортивной школе олимпийского резерва «Уралец».