Мэрия Нижнего Тагила намерена сдать в аренду оставшиеся от АРИСа рекламные конструкции

Мэрия Нижнего Тагила попросила депутатов гордумы одобрить изменение формы торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые не достались МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). По словам начальника управления муниципального имущества Марины Михайловой, сегодня в собственности у муниципалитета остаются порядка 400 земельных участков, на которых находятся рекламные конструкции. На сдаче их в аренду при помощи аукциона мэрия может пополнить бюджет города. Об этом чиновница сообщила сегодня, 19 апреля, на думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

«Мы предлагаем проводить торги в форме аукциона, — заявила Михайлова. — В конкурсе критерием определения победителя являются лучшие условия, критерии зачастую носят субъективный характер, отсутствует реальная конкуренция. В аукционе критерием определения победителя выступает цена, стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Там случай субъективности принятия решений полностью исключён. Мы видим очевидные преимущества аукциона».

Михайлова напомнила депутатам, что основная часть рекламных конструкций была передана ранее в оперативное управление муниципальному АРИСу, созданному в 2014 году для «наведения порядка на рынке наружной рекламы». При этом ранее экс-руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила и бывший куратор местного рынка наружной рекламы Андрей Ленда в интервью АН «Между строк» говорил о том, что МАУ «АРИС» передано в оперативное управление всего 370 конструкций. Остальные 600 с лишним мест, по его словам, должны быть в свободном доступе.

«Оперативное управление не ликвидируется. Пока у АРИСа рекламные конструкции в оперативном управлении, город проводить аукционы на данные точки с учётом схемы не может. Хотелось бы пополнить бюджет. По доходу… всё зависит от того, заявится ли кто-то на аукцион или нет, востребованы эти места или нет. Сейчас мы также рассматриваем возможность внесения изменений в схему рекламных конструкций. Новая схема должна соответствовать внешнему облику города. Сейчас в схеме 936 точек», — добавила Михайлова, отметив, что АРИС в дальнейшем может принять участие в аукционах и получить оставшиеся рекламные точки.

Несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду ряду рекламных агентств без проведения конкурсных процедур. Конструкции использовались местными властями для продвижения своих кандидатов на выборах в Госдуму, свердловское Заксобрание и гордуму. Депутатам прошлого, шестого созыва, чиновники неоднократно обещали пополнить местную казну благодаря работе АРИСа. Но в итоге каждый раз на заседаниях думы муниципальные служащие рассказывали народным избранникам о том, что им удалось заработать на наружной рекламе в Нижнем Тагиле лишь «копейки». В конце концов УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе управлению муниципального имущества мэрии для проведения аукционов. После этого в учреждения, занимавшиеся ранее наружной рекламой, нагрянули бойцы Росгвардии.

Напомним, недавно АРИС был переподчинён отделу по работе со СМИ и информационно-аналитической работе, который возглавляет пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Алла Жернакова. Будет ли учреждение в дальнейшем ликвидировано или начнёт, наконец, зарабатывать деньги на благо Нижнего Тагила, Михайлова сегодня на заседании думской комиссии пояснить не смогла.

Источник АН «Между строк» в горадминистрации отмечает, что изначально АРИС создавали для того, чтобы «приподнять муниципальные СМИ». Независимое агентство должно было зарабатывать на наружной рекламе и заниматься ретейлингом телевизионно-газетной продукции. Однако идею так и не удалось воплотить в жизнь, в том числе из-за несговорчивости отдельных участников рынка.