Мэрия Нижнего Тагила начнёт зарабатывать на наружной рекламе

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 25 апреля, одобрили мэрии изменение формы торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Благодаря этому решению бюджет Нижнего Тагила сможет пополниться за счёт тех билбордов, рекламных скамеек и сити-боксов, которые не достались МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Сегодня в собственности у муниципалитета, по словам начальника управления муниципального имущества Марины Михайловой, остаются порядка 400 земельных участков, на которых находятся рекламные конструкции.

«Мы предлагаем проводить торги в форме аукциона, — говорила ранее Михайлова на думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. — В конкурсе критерием определения победителя являются лучшие условия, критерии зачастую носят субъективный характер, отсутствует реальная конкуренция. В аукционе критерием определения победителя выступает цена, стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Там случай субъективности принятия решений полностью исключён. Мы видим очевидные преимущества аукциона».

По информации чиновницы, основная часть рекламных конструкций была передана ранее в оперативное управление муниципальному АРИСу, созданному в 2014 году для «наведения порядка на рынке наружной рекламы». При этом экс-руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила и бывший куратор местного рынка наружной рекламы Андрей Ленда в интервью АН «Между строк» говорил о том, что МАУ «АРИС» передано в оперативное управление всего 370 конструкций. Остальные 600 с лишним мест, по его словам, должны быть в свободном доступе.