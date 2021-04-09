Мэрия Нижнего Тагила хочет оштрафовать генподрядчика строительства моста через Тагильский пруд на 400 тысяч рублей

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» подало в Свердловский арбитражный суд иск на 400 тысяч рублей к генподрядчику строительства моста через Тагильский пруд компании «Альмакоргруп». Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета, исковые требования связаны с несвоевременным исполнением предписаний заказчика, касающихся ненадлежащего исполнения муниципального контракта.

«Это четыре штрафа по 100 тысяч рублей. В своё время по предписаниям были вынесены штрафы, но подрядчик не оплачивает их. Предписания касаются технической документации: своевременного предоставления плана ведения работ в зимний период, проекта производства работ на обустройство системы канализации и других объектов инфраструктуры моста, расчистки снега на объекте», — пояснили в мэрии.

Напомним, в середине марта 2021 года ООО «Альмакоргруп» было оштрафовано на 300 тысяч рублей за неисполнение контрактных обязательств. В материалах дела отмечается, что МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выявило 3 нарушения со стороны подрядчика: 2 нарушения порядка пропускного режима при проверке представителями истца, а также нарушение сроков устранения несоответствий проекту.