Генподрядчика строительства моста в Нижнем Тагиле оштрафовали на 300 тысяч рублей

Генеральный подрядчик строительства моста через Нижнетагильский пруд — московская компания «Альмакоргруп» — оштрафована на 300 тысяч рублей за неисполнение контрактных обязательств, решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Иск от входящей в структуру мэрии муниципальной Службы заказчика городского хозяйства был подан к подрядчику 15 декабря, от московской компании требовали 100 тысяч рублей в качестве штрафа за неисполнение контрактных обязательств. Заявление принято к производству, в результате решение суда было озвучено 4 марта.

В материалах дела отмечается, что МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выявило 3 нарушения со стороны подрядчика: 2 нарушения порядка пропускного режима при проверке представителями истца, а также нарушение сроков устранения несоответствий проекту.

По данным истца, 14 и 20 октября на территории объекта неоконченного строительства в районе Фатеево-2 был нарушен порядок пропускного режима, с последующим проникновением «неизвестных лиц» на объект неоконченного строительства (14 октября — с муляжом взрывного устройства). В связи с этим начислен штраф в сумме 200 тысяч рублей — по 100 тысяч за каждое нарушение.

Кроме того, 28 сентября представитель истца — ООО «Инжиниринговая компания «Масштаб» — в ходе осмотра выявила нарушения и направила предписание в адрес ответчика с требованием устранения нарушений в разумные сроки. По состоянию на 08 октября нарушения не были устранены, и генподрядчику был начислен ещё один штраф в сумме 100 тысяч рублей.

«Арбитражный суд Свердловской области решил: исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО "Альмакоргруп" в пользу МКУ "Служба заказчика городского хозяйства": 300 тысяч рублей — штраф за ненадлежащее исполнение контрактных обязательств; 9 тысяч рублей в возмещение государственной пошлины. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — говорится в постановлении суда.

Конкурс на строительство путепровода через Нижнетагильский пруд в конце 2019 года выиграла московская компания «АльмакорГруп». Определённая часть работ передана в субподряд тагильскому МУП «Тагилдорстрой». Строительство моста оценивается почти в 4 млрд рублей. В начале 2021 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время визита губернатора Евгения Куйвашева доложил, что все работы на объекте выполняются в соответствии с графиком.