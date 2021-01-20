«Стоимость проекта возросла». Мэр Нижнего Тагила признался, что один из главных проектов к 300-летию города оказался под угрозой срыва 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня посетил Нижний Тагил. В рамках рабочего визита он оценил новые детские сады № 210 и № 211 на Гальянке и реконструированную школу № 85 на проспекте Мира. Также глава региона провёл совещание регионального оргкомитета по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила, которое будет отмечаться в 2022 году.

«Пандемия сказалась на экономике регионов, экономике муниципалитетов, но тем не менее мы с коллегами обсудили сегодня, что ничего не должно нам помешать. Те обязательства, которые были взяты, будут выполнены в любом случае. Тагил двигается, на мой взгляд, в очень правильном направлении. Сегодня развивается городская среда, строятся парки, благоустраиваются дворы, строятся объекты социальной, транспортной инфраструктуры. Огромное количество отремонтированных дорог, и я очень хочу, чтобы когда-нибудь мы не увидели ни одной ямы. Я думаю, что при таких темпах это можно сделать достаточно быстро. Мы эти темпы будем поддерживать»», — заявил Евгений Куйвашев журналистам.

На оргкомитете по празднованию 300-летия Нижнего Тагила Евгений Куйвашев отметил, что до круглой даты осталось совсем мало времени, а работы предстоит много. По его мнению, все запланированные мероприятия должны стать серьёзным шагом к дальнейшему развитию Нижнего Тагила, укреплению его экономики и улучшению качества жизни тагильчан.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался о проделанной в муниципалитете с 2019 года работе. Так, по словам мэра, по национальной программе БКАД за два года было отремонтировано 52 дороги — таких масштабов город не видел за всю свою историю. В числе проектов по подготовке к 300-летнему юбилею Пинаев также озвучил реабилитацию Черноисточинского пруда, строительство и ремонты детских садов и школ, благоустройство общественных территорий и дворов, капитальный ремонт Демидовской больницы, которая является памятником архитектуры.

Гордость мэра — мост через Тагильский пруд. Он рассказал губернатору о том, что из восьми опор моста возведены уже семь и что сейчас ведутся работы по строительству клеверной развязки на Свердловском шоссе.

Говоря о втором этапе «Тагильской лагуны», Владислав Пинаев попросил главу региона помочь найти средства на реконструкцию ГДДЮТ. Облагородить всю территорию пруда вместе со зданием дворца, по мнению градоначальника, будет хорошим подарком тагильчанам.

Есть сложности и с реконструкцией музея-заповедника на Ленина, 1. Напомним, к работам строители должны были приступить весной 2020 года, а стоимость проекта, разработанного казанской компанией «Строй Мир Реконструкция», составляла 1 млрд 436 млн 333 тысячи рублей.

«Серьёзный вопрос — реконструкция музейного комплекса, здания заводоуправления. Получилось так, что мы столкнулись с рядом проблем, вне зависимости от того, что проект был готов. Госохрана и агентство по охране памятников архитектуры не принимали проекты ни капитального ремонта, ни реконструкции. Мы вынуждены были уйти в допроектирование, чтобы полностью удовлетворить все вопросы. В 2020 году мы передали изменённый проект на госэкспертизу. К сожалению, стоимость проекта возросла, она составит примерно 2 млрд 30 млн рублей. У меня огромная просьба, если есть такая возможность, рассмотреть данный вопрос. Этот проект стал бы доминантой города, это было бы красивое продолжение всего ансамбля — заводоуправления и завода-музея, которым мы также занимаемся», — обратился к губернатору Владислав Пинаев.

После доклада мэра журналистов попросили покинуть зал коллегий, где проходило собрание оргкомитета. Чиновники обсуждали решение намеченных проблем уже за закрытыми дверями.