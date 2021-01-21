Мэрия Нижнего Тагила хочет оштрафовать генподрядчика строительства моста через пруд на 100 тысяч рублей 

Мэрия Нижнего Тагила подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к ООО «АльмакорГруп», генподрядчику строительства моста через Нижнетагильский пруд. Сумма требований за неисполнение контрактных обязательств составила 100 тысяч рублей. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» подтвердили информацию.

«Арбитражным судом Свердловской области рассматривается дело № А60-63199/2020 в связи с претензиями Службы заказчика городского хозяйства к “АльмакорГруп” по муниципальному контракту № 100. Претензии возникли в ходе постоянной работы по контролю над действиями подрядчика по строительству автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и соответствующей дорожной и инженерной инфраструктуры. Они связаны с обеспечением пропускного и внутриобъектового режима и направлены на повышение уровня дисциплины подрядчика и недопущение нарушения им своих контрактных обязательств», — пояснили в тагильской мэрии.

Конкурс на строительство путепровода через Нижнетагильский пруд в конце 2019 года выиграла московская компания «АльмакорГруп». Определённая часть работ передана в субподряд тагильскому МУП «Тагилдорстрой». Строительство моста оценивается почти в 4 млрд рублей. Накануне глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время приезда губернатора Евгения Куйвашева доложил, что все работы на объекте выполняются в соответствии с графиком.