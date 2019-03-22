Мэр Нижней Туры опроверг информацию о травме головы

Глава Нижней Туры Алексей Стасёнок заявил, что не получал травм головы во время драки, сообщили в пресс-службе свердловского отделения «Единой России».

По данным отделения, мэр сейчас действительно находится в Верхней Пышме в отпуске, но никаких чрезвычайных происшествий с ним не происходило. «Травм нет, самочувствие отличное», — заявил Стасёнок и в подтверждение прислал свою фотографию.

Ранее портал «Открытый Лесной» со ссылкой на собственный источник сообщал, что Алексей Стасёнок получил травму головы в Верхней Пышме и попал в больницу. Информацию о том, что он поступил в общее отделение с травмой головы 17 марта, изданию подтвердили в Центральной городской больнице Верхней Пышмы. По данным портала со ссылкой на больницу, Стасёнок получил первую помощь, но отказался от госпитализации.

В администрации Нижней Туры сказали, что официально глава муниципалитета находится в отпуске и выйдет на работу в понедельник, 25 марта.

Алексей Стасёнок в 2012–2013 годах работал в администрации Верхней Пышмы, а в 2013–2015 годах — в управлении собственной безопасности «УГМК-Холдинга». Сейчас он периодически приезжает в Пышму, где у него есть квартира.