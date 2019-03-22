Глава Нижней Туры попал в больницу с травмой головы

Глава Нижней Туры Алексей Стасёнок попал в больницу с травмой головы, со ссылкой на источник пишет местный портал «Открытый Лесной».

По данным источников, Стасёнок пострадал от избиения, однако детали потасовки пока неизвестны. В Центральной городской больнице Верхней Пышмы подтвердили, что Стасёнок Алексей Викторович 1988 года рождения поступил в общее отделение 17 марта с травмой головы. Ему была оказана медицинская помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

В администрации Нижней Туры сказали, что официально глава муниципалитета находится в отпуске и выйдет на работу в понедельник, 25 марта.

Алексей Стасёнок в 2012–2013 годах работал в администрации Верхней Пышмы, а в 2013–2015 годах — в управлении собственной безопасности «УГМК-Холдинга». Сейчас он периодически приезжает в Пышму, где у него есть квартира.