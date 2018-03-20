Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов обвинил операторов связи в срыве проекта «Светлый город». «Нельзя продолжать работать в формате 90-х»

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов обвинил операторов связи в срыве проекта «Светлый город». Сегодня в мэрии состоялось совещание по вопросам реализации данной программы с участием чиновников и представителей операторов связи. В ходе него директор ООО «Швабе-Урал» Данил Меркулов сообщил, что из-за наличия на старых опорах наружного освещения ВОЛС график выполнения контрактов по их демонтажу сдвинулся почти на год.

«Обрезать или скинуть на землю кабели интернет-провайдеров мы не имеем права, в первую очередь из соображений безопасности», — отметил Меркулов.

Носов подчеркнул, что этот вопрос уже не раз обсуждался, а провайдерам предлагали вариант размещения сетей в подземной кабельной канализации, находящейся на обслуживании ПАО «Ростелеком». Мэр поручил вновь проинформировать операторов о сроках демонтажных работ и «жёстко контролировать график их выполнения сторонами».

«Прошу не затягивать с переносом. В Нижнем Тагиле созданы возможности для цивилизованного ведения бизнеса. Нельзя продолжать работать в формате 90-х», — цитирует пресс-служба тагильского мэра.

По словам директора нижнетагильского районного узла связи «Ростелекома» Людмилы Шишкиной, некоторые провайдеры уже заключили договоры и приступили к укладке сетей. Там, где обустройство канализации невозможно, планируется смонтировать общий оптико-волоконный кабель.

Напомним, в начале марта «Уральская ассоциация операторов связи» выступила с заявлением к жителям Нижнего Тагила о возможных перебоях в работе кабельного интернета и телевидения после 18 марта. Провайдеры предупреждали, что администрация города после президентских выборов ускорит реализацию проекта «Светлый город» по замене, а соответственно, и демонтажу старых опор освещения, на которых операторы связи за плату размещают кабели связи.

«Несогласованность действий [провайдеров и мэрии] может привести к повреждению волоконно-оптических линий связи, как это неоднократно происходило в 2017 году, в результате чего без связи останутся десятки тысяч жителей города, социальные объекты (государственные учреждения, поликлиники и др.) и производственные предприятия. По информации “УралАОС”, в первоочередном порядке будут срезаться кабели в Дзержинском и Тагилстроевском районах», — отмечали в пресс-службе ассоциации.

Глава города Сергей Носов тогда заявил, что опасения провайдеров преувеличены и тагильчане не останутся без интернета.

Напомним, в октябре 2014 года мэрия Нижнего Тагила в рамках реализации проекта «Светлый город» подписала контракт с холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Контракт жизненного цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию объектов рассчитан на 25 лет и обойдётся городской казне в 9,4 млрд рублей.

В мае 2016 года интернет-провайдеры начали говорить о скором телекоммуникационном коллапсе в Нижнем Тагиле. МКУ «Управление муниципального имущества» (УМИ) городской администрации уведомило десять крупнейших интернет-провайдеров и операторов сотовой связи, что в связи с началом реализации проекта «Светлый город» в рамках контракта с холдингом «Швабе» им необходимо демонтировать оптоволоконные линии связи на участках, указанных в графике выполнения работ. В списке значились 27 объектов, все они расположены в Дзержинском районе. Интернет-провайдеры предложили главе города «увести» сети под землю. Проблему удалось частично решить путём задействования подземной канализации «Ростелекома» и столбов контактной сети «Тагильского трамвая».