Провайдеры Нижнего Тагила предупредили о возможном отключении интернета после президентских выборов

«Уральская ассоциация операторов связи» выступила с заявлением к жителям Нижнего Тагила о возможных перебоях в работе кабельного интернета и телевидения после 18 марта. По данным провайдеров, администрация города после президентских выборов намерена ускорить реализацию проекта «Светлый город» по замене, а соответственно, и демонтажу старых опор освещения, на которых операторы связи за плату размещают кабели связи.

«Несогласованность действий [провайдеров и мэрии] может привести к повреждению волоконно-оптических линий связи, как это неоднократно происходило в 2017 году, в результате чего без связи останутся десятки тысяч жителей города, социальные объекты (государственные учреждения, поликлиники и др.) и производственные предприятия. По информации “УралАОС”, в первоочередном порядке будут срезаться кабели в Дзержинском и Тагилстроевском районах», — отметили в пресс-службе ассоциации.

Глава города Сергей Носов считает, что опасения провайдеров преувеличены и тагильчане не останутся без интернета.

«Реализация программы “Светлый город” направлена, прежде всего, на повышение уровня жизни горожан. Считаю, что принятое техническое решение улучшает качество и надёжность функционирования городской инфраструктуры связи и создаёт цивилизованные условия для работы, — цитирует Сергея Носова пресс-служба мэрии. — Операторам созданы равные условия и предоставлены законные основания для размещения оборудования, тагильчане без интернета не останутся».

Напомним, в мае 2016 года интернет-провайдеры начали говорить о скором телекоммуникационном коллапсе в Нижнем Тагиле. МКУ «Управление муниципального имущества» (УМИ) городской администрации уведомило десять крупнейших интернет-провайдеров и операторов сотовой связи, что в связи с началом реализации проекта «Светлый город» в рамках контракта с холдингом «Швабе» им необходимо демонтировать оптоволоконные линии связи на участках, указанных в графике выполнения работ. В списке значились 27 объектов, все они расположены в Дзержинском районе. Интернет-провайдеры предложили главе города «увести» сети под землю. Проблему удалось частично решить путём задействования подземной канализации «Ростелекома» и столбов контактной сети «Тагильского трамвая».

В «УралАОС» входят такие провайдеры, как ООО «Инсис», ЗАО «УралВЭС» («Конвекс»), ООО «Компания Эрланг», ООО «Комтехцентр» («Планета»).