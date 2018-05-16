Медведев предложил Путину обновлённую структуру правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 мая передал Путину проект указа с предложениями по структуре правительства, пишет «Интерфакс». Президент подписал его в этот же день.

Премьер-министр отметил, что принципиальных изменений в структуре правительства не предлагается. Медведев предложил преобразовать Минкомсвязи в Министерство цифрового развития. По словам главы кабмина, новое ведомство займётся реализацией «цифровой повестки дня», о которой президент говорил в послании Федеральному Собранию и которая упоминается в новых «майских указах».

Кроме преобразования Минкомсвязи, планируется разделить Минобрнауки на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. В состав последнего будет включено Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).

Медведев также предложил перевести торговые представительства из Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли.

Ранее Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. В частности, правительству поручили разработать стратегию развития в сфере цифровой экономики.