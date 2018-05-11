Минобрнауки разделят на два министерства

Министерство образования и науки разделят на два ведомства, одно из которых получит функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), со ссылкой на источник в парламенте пишет РИА Новости.

«Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, функции агентства научных организаций получит министерство науки.

ФАНО было создано в 2013 году в рамках реформы Российской академии наук (РАН), ему было передано в управление всё имущество научных организаций.

В декабре 2017 года 400 учёных направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на реформу РАН и работу ФАНО. Они назвали «неадекватным» юридический статус научных институтов и самой академии и заявили, что «стиль и методы» работы ФАНО «мешают научной деятельности». Ученые попросили вернуть РАН научные институты, подчиняющиеся ФАНО.

В феврале президент внёс в Госдуму проект поправок в закон о РАН, в котором предлагалось принимать по согласованию с академией решения о реорганизации, ликвидации или изменениях в организациях, переданных ФАНО.