Медики рассказали, как чувствует себя девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу

Медики рассказали о состоянии девочки Полины, которую мать полгода держала в шкафу. С тех пор как малышка поступила в Областную детскую клиническую больницу, её вес увеличился с 3,1 килограмма до 5,4 килограмма.
«Ребёнок чувствует себя хорошо. Малышка весит уже 5400, активная, улыбается, смеётся, активно играет игрушками, общительная», — рассказал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы регионального Минздрава Константин Шестаков.
Как пишет E1.ru, в Областной детской клинической больнице подчеркнули, что сейчас состояние здоровья девочки опасений не вызывает, но ей нужно набираться сил, поскольку дети её возраста весят 6–7 килограммов.
Официальными представителями Полины сейчас являются специалисты Минсоцполитики из Краснотурьинска. Они будут определять, куда направить ребёнка после выписки из больницы.
- В начале октября стало известно, что в Карпинске 37-летняя местная жительница Юлия полгода держала в шкафу новорождённую дочь. По словам знакомых, когда женщина родила, она сказала всем, что ребёнок умер. В течение шести месяцев мать держала малышку в сумке в шкафу, предполагая, что та умрёт. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским.
- Девочку передали медикам, у неё зафиксировали дистрофию третьей степени.
- У женщины есть ещё двое детей, сейчас они находятся у бабушки. Сама Юлия была помещена в психоневрологический диспансер.
- Отец Полины отказался от неё, пожелав, чтобы опекунство на себя взяла бабушка.