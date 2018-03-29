МЧС: Пожар в кемеровском ТЦ начался между этажами, где проходил силовой кабель

По предварительным результатам пожарно-технической экспертизы, возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» началось в пространстве между третьим и четвёртым этажами в районе батутного центра, со ссылкой на два источника в МЧС пишет РБК. По словам источника в управлении МЧС по Кемеровской области, в предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель. Скорость возгорания эксперты объясняют тем, что огонь распространялся в том числе по внутристенным полостям.

«Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки», — отметил собеседник издания.

На экспертизы отправлены около 100 предметов из ТЦ, имеющих значение по делу о пожаре. Среди них остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки, сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он отметил, что эти материалы могут не соответствовать утверждённым в России государственным стандартам.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта, его тушили почти сутки. В результате погибли 64 человека. По уголовному делу о пожаре арестованы пять человек, среди них управляющая ТЦ.

Ранее следователи заявили, что пожар в «Зимней вишне» мог начаться из-за неисправной электропроводки. По их мнению, очаг находился на детской игровой площадке на четвёртом этаже, рядом с которой располагались кинозалы. Ещё одной возможной причиной называли применение открытого огня.