МЧС объявило о начале спасательной операции в Бейруте

МЧС России приступает к спасательной операции в Ливане — спасатели будут оказывать помощь пострадавшим при взрыве и искать возможных выживших, сообщил «Интерфаксу» замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Сергей Воронцов.

«Есть информация, что под завалами люди. Будем делать расчёт на кинологов и беспилотные средства. Обязательно будем проводить минуты тишины, чтобы постараться услышать из-под завалов людей», — сказал он.

Российские спасатели намерены к утру четверга развернуть на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте мобильный госпиталь с несколькими операционными.

«Накануне в Бейрут прибыла группировка спасателей Центроспаса более 100 человек и мобильный госпиталь. 6 августа начинаем работать с оперштабом по ликвидации ЧС в связи со взрывом. Будут определены направления для работы спасательной группировки МЧС РФ, выработаны определённые условия, составлен план работ на дальнейшую спасательную операцию», — сказал Воронцов.

По его словам, в Бейрут прибыла группировка спасателей, неоднократно участвовавших в ликвидации последствий землетрясений в разных точках планеты.

«У них имеется большой опыт разбора завалов, и на сегодняшний день, я уверен, помощь будет актуальна», — сказал он.

При этом МЧС РФ готово при необходимости нарастить группировку в Ливане.

«Если будет необходимость, будет наращиваться группировка. Будем обсуждать развёртывание дополнительных мобильных госпиталей», — сказал он.

Как сообщалось, пять самолётов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий взрыва, два самолёта уже прибыли.

Напомним, 4 августа в портовой зоне ливанской столицы произошло несколько взрывов, взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стёкла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. По последним данным, погибли не менее 100 человек, несколько тысяч пострадали. Власти Ливана заявили, что взрывы в порту Бейрута произошли из-за детонации 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, которая была конфискована с корабля российского бизнесмена таможенными службами в 2014 году.