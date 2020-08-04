В порту Бейрута произошёл взрыв, пострадали сотни человек (ВИДЕО)

В столице Ливана Бейруте произошёл взрыв в порту, недалеко от базы ВМС. Как передаёт телеканал Al Arabiya, пострадали сотни человек. Также он сообщает, что было два взрыва. Повреждены жилые дома и офисные помещения.

«Поступило очень много раненых, им оказывается срочная помощь», — заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан (цитата по ТАСС).

По данным телеканала Al Hadath, причиной взрыва мог стать ракетный удар. Его целью был склад радикального движения «Хезболлах». Журналисты приписывают атаку ВВС Израиля.