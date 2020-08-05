СМИ: В Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежавшего бизнесмену из Хабаровска

Разрушительный взрыв в порту столицы Ливана, жертвами которого, по последним данным, стали как минимум 78 человек, произошёл из-за детонации 2 750 тонн селитры, выгруженной с судна Rhosus в 2014 году, со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне сообщает местный телеканал LBCI.

Rhosus перевозил селитру из грузинского Батуми в Мозамбик в 2013 году, из-за технических неполадок судно остановилось в Бейруте. Осмотрев груз, инспекция оставила корабль и груз в порту для продажи и/или утилизации. Конфискованная у Rhosus селитра хранилась на 12-м складе с 2014 года. Прошедшая инспекция обнаружила, что на склад можно попасть через некую щель, которую пытались устранить сваркой. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за сварочных работ, искры от которых подожгли петарды, а за петардами уже взорвалась селитра.

По словам бывших работников Rhosus, корабль принадлежит уроженцу Хабаровска Игорю Гречушнику, проживающему сейчас на Кипре. Моряки утверждают, что он «фактически бросил судно» — юристы кредиторов получили три ордера на арест корабля.

Напомним, накануне в морском порту Бейрута произошёл сильнейший взрыв. В радиусе 10 км у многих зданий оторвало балконы от стен, улицы загромождены обломками повреждённых домов и перевёрнутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали даже на Кипре, расположенном на расстоянии 240 км от Ливана. По последним данным, число погибших при взрыве выросло до 78 человек. В городе ввели режим чрезвычайного положения.