«МБХ Медиа» сообщило о перелёте на Кипр самолёта, на котором передвигается Светлана Медведева

Самолёт Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, улетел из аэропорта Внуково на Кипр, несмотря на приостановку Россией международного сообщения, со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange пишет «МБХ Медиа».

Борт вылетел из Москвы в 16:50 (мск) и приземлился в аэропорту Ларнаки в 20:01. О том, что самолётом за 50 млн долларов пользуется Светлана Медведева, в декабре 2019 года сообщал Фонд борьбы с коррупцией.

Ранее «МБХ Медиа» сообщало о том, что, несмотря на карантин по коронавирусу, самолёты, связанные с главами госкомпаний и близким окружением президента России Владимира Путина, продолжают летать за границу. Так, 10 апреля бизнес-джет, который, по информации СМИ, принадлежит Аркадию Ротенбергу, летал в Латвию, а в начале мая бизнес-джет с номером M-YOIL, которым пользуется глава «Роснефти» Игорь Сечин, на три дня летал в Австрию, а 16 мая в ту же страну улетел борт, которым, предположительно, пользуется глава госкорпорации «ВЭБ.РФ», бывший вице-премьер Игорь Шувалов.