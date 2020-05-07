«МБХ Медиа»: Самолёт Аркадия Ротенберга во время карантина летал в Латвию

Самолёт Bombardier BD-700 с бортовым номером M-MAVP, по данным СМИ принадлежащий бизнесмену Аркадию Ротенбергу, 10 апреля, несмотря на приостановленное международное авиасообщение, летал в Латвию, со ссылкой на данные портала ADS-B Exchange пишет «МБХ медиа».

Борт приземлился в аэропорту Риги в 10:14 мск и через 19 минут улетел обратно в Москву, после этого самолёт три раза летал из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, последний раз — 6 мая.

В декабре 2017 года телеканал «Дождь» сообщал, что самолёт с номером M-MAVP находится под управлением Sentonan Investments Limited и принадлежит Аркадию Ротенбергу, однако сам бизнесмен в интервью «Коммерсанту» опровергал, что владеет компанией и бортом.

Напомним, с 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное международное авиасообщение — исключение делается только для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. С 30 марта Россия также закрыла свои границы.

Несмотря на это, в апреле самолёт, который, вероятно, принадлежит семье главы госкорпорации «ВЭБ.РФ», бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову, летал в Хельсинки. А 4 мая самолёт Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YOIL, которым, по данным Reuters, пользуется глава «Роснефти» Игорь Сечин, улетел в Вену.