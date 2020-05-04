«МБХ Медиа»: Самолёт, которым пользуется глава «Роснефти», улетел в Вену

Бизнес-джет Bombardier Global 6000, которым пользуется глава «Роснефти» Игорь Сечин, 4 мая улетел из Москвы в Вену, несмотря на закрытые границы РФ. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange.

По информации издания, самолёт с бортовым номером M-YOIL вылетел утром из аэропорта Внуково. Летом 2019 года Reuters писало, что бизнес-джетом с аналогичным номером пользуется Сечин. Информагентство публиковало снимки, на которых видно, как глава госкорпорации поднимается на борт. Также журналисты выяснили, что самолёт эксплуатирует фирма AV Asia Developments Pte Ltd, зарегистрированная в Сингапуре и контролируемая «Роснефтью».

Напомним, начиная с 27 марта в России приостановлено международное авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.