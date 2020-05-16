«МБХ медиа»: В Австрию улетел самолёт, предположительно принадлежащий бывшему вице-премьеру Шувалову

Утром 16 мая из московского аэропорта Внуково в Австрию улетел бизнес-джет Gulfstream G650, который, по данным Forbes, принадлежит главе госкорпорации «ВЭБ.РФ», бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову.

Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange, самолёт вылетел из российской столицы в 7:00 и приземлился в аэропорту Зальцбурга около 9:40. Ранее издание писало, что в апреле этот же самолёт летал в Финляндию.

Напомним, в июне 2018 года Forbes выяснил, что семье главы Внешэкономбанка, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650 стоимостью порядка 70 млн долларов. Из данных директората гражданской авиации Люксембурга от 11 мая 2018 года следует, что самолёт c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. На компанию с таким названием был оформлен бизнес-джет Шуваловых Bombardier Global Express.

В начале мая «МБХ медиа» сообщало, что бизнес-джет Bombardier Global 6000, которым пользуется глава «Роснефти» Игорь Сечин, 4 мая улетел из Москвы в Вену, несмотря на закрытые границы РФ.

При этом начиная с 27 марта в России приостановлено международное авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.