Малышева заявила об окончании вспышки коронавируса в России

Врач и телеведущая Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram поделилась мнением, что вспышка коронавируса в России окончена.

По словам доктора, из-за шквала вопросов о коронавирусе она решила ответить на самые важные из них. Малышева показала цифры, которые, по ее мнению, говорят о завершении вспышки заболеваемости в России.

В стране неуклонно растёт количество проведённых тестов, но при этом смертность остаётся на прежнем уровне — это значит, что фактически она снижается, считает Малышева. Она показала несколько графиков, по которым можно сделать вывод о том, что число заболевших идёт на спад.

Кроме того, всё больше врачей склоняются к мнению, что коронавирус не так заразен, как это считалось ранее: например, если больной риновирусом заражает в среднем шесть человек, то носитель коронавирусной инфекции заражает двух-трёх человек, а по новым данным, возможно, всего одного-двух человек. Для сравнения — больной корью заражает около 16 человек, отметила Малышева.

«Теперь можно спать спокойно», — резюмировала Малышева

Она заключила, что вспышка коронавируса «в нашей стране, судя по всему, близится к завершению».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на опросы «Левада-центра» и ФОМ сообщали, что более половины российских врачей, непосредственно работающих с заражёнными коронавирусом пациентами, не доверяют официальной статистике о заболеваемости. Социологи обратили внимание, что у россиян также постепенно снижается уровень доверия к официальной информации о коронавирусной инфекции: если в начале пандемии данным властей доверяли 58–59%, то в конце июня — 46–47%.

В России за последние сутки выявлено 6368 новых случаев коронавируса в 82 регионах, 29,9% - не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9551 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 694230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10494 летальных исхода, выздоровели 463880 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».