Более половины российских врачей сомневаются в достоверности статистики по коронавирусу

54% российских врачей, работающих с пациентами, у которых подтверждён коронавирус, не доверяют официальной статистике о заболевании, со ссылкой на результаты проведённого Фондом «Общественное мнение» и «Левада-центром» опроса пишут «Ведомости».

В опросе приняли участие 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы коронавирусной инфекции, а 16% работают с пациентами, у которых подтвердился коронавирус.

Согласно итогам исследования, 49% опрошенных считают данные по заболевшим заниженными, а 47% так же думают о числе умерших. При этом 9% и 11% уверены, что цифры о заразившихся и смертях увеличены, и только 23 и 21% опрошенных соответственно доверяют официальной статистике. Кроме того, медиков спросили, насколько, на их взгляд, власти эффективно борются с инфекцией. По мнению 64% врачей «что-то делается, но [этого] недостаточно», 29% уверены, что делается всё необходимое для помощи заболевшим и в подготовке медработников. 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего». Авторы опроса отметили, что не задавали медикам открытые вопросы, поэтому их аргументация не приводится.

Социологи обратили внимание, что у россиян также постепенно снижается уровень доверия к официальной информации о коронавирусной инфекции: если в начале пандемии данным властей доверяли 58–59%, то в конце июня — 46–47%.

В Минздраве на просьбу журналистов прокомментировать социологическое исследование заявили, что «с результатами опроса не знакомы».

По данным на 6 июля, в России зарегистрировано 687862 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки подтверждено 135 летальных случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».