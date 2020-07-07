В Свердловской области – 226 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 24 человека

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+124), Алапаевского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+24), Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского городского округа. Всего в регионе зарегистрировано 14529 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 160 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 133 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 702. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов», - сообщили в оперативном штабе.

Также зарегистрировано 7новых случаев смерти больных коронавирусом. Общее число случаев – 138.

В России за последние сутки выявлено 6368 новых случаев коронавируса в 82 регионах, 29,9% - не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9551 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 694230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10494 летальных исхода, выздоровели 463880 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».