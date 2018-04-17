Лидер «Шалтая-Болтая» попросил заменить оставшийся срок штрафом

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, приговорённый к двум годам колонии, попросил Лефортовский суд заменить ему оставшийся срок на штраф, со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову пишет «Интерфакс». Суд рассмотрит ходатайство 26 апреля.

По словам Красновой, срок лишения свободы, назначенный Аникееву, истекает в ноябре 2018 года. Ранее, в январе 2018 года, Лефортовский суд отказал осуждённому в условно-досрочном освобождении. Мосгорсуд подтвердил это решение.

Напомним, в июле 2017 года Мосгорсуд признал Аникеева (известного также как Льюис) виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к двум годам колонии общего режима. После задержания в 2016 году он признал вину, пошёл на сделку со следствием и назвал имена двух других участников хакерской группы Александра Филинова и Константина Теплякова, которых позднее приговорили к трём годам колонии.

Хакеры группы «Шалтай-Болтай» (или «Анонимный интернационал») публиковали взломанную переписку российских высокопоставенных чиновников и засекреченные документы. В 2014 году они выложили в открытый доступ предполагаемые письма вице-премьера Аркадия Дворковича, в марте 2015 года — СМС-переписку замглавы Управления президента России по внутренней политике Тимура Прокопенко. Также группировке приписывали взлом Twitter Дмитрия Медведева.