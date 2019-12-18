«Лично обращаюсь к дяде Володе»: многодетный отец из Гатчины попросил о личной встрече с Путиным (ВИДЕО)

Многодетный отец из Гатчины Андрей Б., подозреваемый в изнасиловании 13-летней дочери и незаконном обороте оружия, на суде по избранию меры пресечения заявил, что вины не признаёт, пишет Znak.com.

«Одна мысль об изнасиловании мне противна», — заявил он.

Когда журналисты возразили, что его дети на видео рассказывали об избиениях в семье, он подчеркнул, что это не соответствует действительности.

«Дети снимают разные видеоролики для селфи. Это не соответствует действительности. Я детей воспитывал педагогическими методами, методами убеждения», — подчеркнул подозреваемый.

По его словам, в школу он не пускал детей тоже из благих намерений, «обеспечивал их безопасность», в то же время мужчина не уточнил, от кого именно защищал семью. А супругу, по его словам, запугали некие люди, чтобы его опорочить.

Он пояснил, что оружие ему было нужно, чтобы бороться с коррупцией и наркоторговлей, однако подробностей задержанный не раскрыл, заявив, что «не имеет права раскрывать служебную информацию».

«Я ничего не делал, я невиновен. Я уже говорил: меня сознательно хотят опорочить. Я лично обращаюсь к дяде Володе. К Владимиру Владимировичу. И прошу о личной встрече», — сказал он.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина рассказала журналистам, что следователи пообщались с матерью пострадавшей девочки. Она рассказала, что о насилии над дочерью узнала «буквально пару недель назад», когда девочка ей всё рассказала. Со слов Матолыгиной, мать поговорила с мужем и «косвенно он ей всё подтвердил», хоть сейчас и отрицает это.

«Могу заверить, что следствие будет полным, всесторонним и объективным», — сказала Матолыгина.

Также она уточнила, что силовикам поступали несколько обращений о происходящем в семье. Помимо этого, представитель СКР заявила, что обвиняемый в ходе следствия уже дал показания о происхождении оружия, найденного при обыске в доме: по её словам, он рассказал, что действительно приобрёл данное оружие в целях самообороны. По словам Матолыгиной, обвиняемый не состоит на учёте у психиатра или нарколога.

Напомним, Андрея Б. задержали вечером 16 декабря после сообщения об изнасиловании им 13-летней дочери. По данным СКР, отец многодетного семейства несколько раз подряд совершил насилие над ребёнком — об этом правоохранителям стало известно от прихожанки храма, который посещала семья. Во время обыска в доме нашли оружие и бронежилет с надписью «ФСБ».

Пятеро несовершеннолетних детей мужчины находятся в местной больнице с матерью, посторонних к ним не допускают. По данным СМИ, у детей не оказалось документов, в администрации, органах опеки и здравоохранения нет никакой информации об этих детях, в школах нет заявлений об их зачислении. В семье было ещё трое детей, которым исполнилось 18 лет, но где они сейчас — неизвестно.

Дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ, части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Ранее было возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).