СК возбудил уголовное дело о хранении оружия в доме многодетной семьи под Гатчиной

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) после обнаружения оружейного склада в доме многодетного мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, во время обыска было изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы. Найденный арсенал отправлен на криминалистическую экспертизу.

Ранее следствие сообщило, что хозяин дома в период с 2012 года по сентябрь 2019 года неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой в настоящий момент 13 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». В ближайшее время следствие выступит в суде с ходатайством об аресте фигуранта.

По уточнённым данным СКР, в семье воспитываются шестеро детей. Предварительно сообщалось, что детей восемь, включая совершеннолетних. Несколько детей из частного дома госпитализированы, сообщила ранее уполномоченный по правам ребёнка в регионе Тамара Литвинова.

«Дети находятся в Гатчинской ЦРБ под присмотром. У них большой стресс», — сказала омбудсмен.

Как сообщал информированный источник «Интерфакса», в доме обнаружен арсенал. В соцсетях появились сообщения и видео, из которых следует, что к дому многодетной семьи в Гатчинском районе для проведения следственных действий стянулись полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС. Очевидцы сообщали, что из дома выносили оружие и выводили восьмерых детей.