У изъятых под Гатчиной детей не оказалось никаких документов

У восьми детей задержанного по подозрению в хранении оружия и педофилии в посёлке Химози Гатчинского района мужчины нет удостоверений личности, сообщили «Интерфаксу» в администрации района.

В администрации, органах опеки и здравоохранения не оказалось никакой информации об этих детях, в школах нет заявлений об их зачислении. Никто никогда никому не жаловался ни на этих детей, ни на их родителей, отметили чиновники. Их отец не был зарегистрирован в Гатчинском районе — он жил в Химози без регистрации и документов о собственности на дом и участок.

Сейчас детей обследуют врачи и психологи, чиновники подыскивают им временное жильё, организуют сбор для них гуманитарной помощи и помогут оформить документы. К работе подключились органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних.

Напомним, полицейские и следователи пришли в дом семьи вечером 16 декабря, поскольку получили информацию, будто бы отец семейства насилует 13-летнюю дочь. Мужчину задержали, на него завели уголовные дела о насилии над несовершеннолетней и о незаконном хранении оружия.

В доме, который был крайне захламлён и находился в антисанитарном состоянии, при обыске нашли целый арсенал. В СК отмечали, что в семье воспитывается шестеро детей, детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова говорила, что из дома забрали восьмерых детей хозяина, причём некоторые могут оказаться совершеннолетними.