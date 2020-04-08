Лаборатория «Ситилаб» начнёт тестирование на коронавирус в Екатеринбурге с 10 апреля

Независимая лабораторно-диагностическая служба «Ситилаб» объявила о запуске тестирования на коронавирус в Екатеринбурге — с 10 апреля анализы на наличие возбудителя заболевания можно будет сдать в медицинском центре по улице Машиностроителей, 18 на Уралмаше, сообщает пресс-служба лаборатории.

Забор тестов будет осуществляться с 7:30 до 14:00 по предварительной записи, строго через контакт-центр службы, который при этом работает круглосуточно. Для тестирования потребуется паспорт, каждому пациенту будет уделено не больше 15 минут. Биоматериал в ходе теста будет взят мазком из ротоглотки. Исследование предназначено для пациентов без симптомов ОРВИ: насморка, кашля, высокой температуры, мышечной боли, слабости. Другие исследования в медцентре «Ситилаб» на Машиностроителей будут прекращены.

Заявленная стоимость исследования — 1,2 тысячи рублей без учёта стоимости взятия биоматериала, которая составит ещё 690 рублей. Результаты теста будут готовы через 2 дня.

На сегодня «Ситилаб» — единственная частная лаборатория, которая собирается проводить исследование на коронавирус в Екатеринбурге. Ранее о намерении открыть тестирование заявляли службы «Хеликс» и «Инвитро», однако в настоящее время исследования ими для желающих пройти тестирование не проводятся.

В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились пять новых случаев коронавируса COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб, всего в регионе заболели 56 человек, из которых выздоровели 25 пациентов. Всего на сегодняшний день в России заболели 8672 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».