Частные российские медцентры начинают тестирование на коронавирус

Две независимые лабораторно-диагностические службы в России — «Гемотест» и «Хеликс» — объявили о начале тестирования биоматериалов на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

С 26 марта анализы начнут брать в некоторых офисах диагностических служб. Тестированием будут охвачены Московский регион и Санкт-Петербург, со временем службы обещают расширить географию исследований. Лаборатория «Гемотест» начнёт брать анализы в двух своих отделениях в Москве (на Рождественском бульваре и в посёлке Коммунарка), а также в шести городах Подмосковья: в Мытищах, Дзержинском, Красногорске, Балашихе и Подольске. Кроме того, с 31 марта анализы на наличие следов возбудителя коронавируса начнут брать в Симферополе.

Лабораторная служба «Хеликс» также запускает скрининговое тестирование в нескольких диагностических центрах в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге, но в официальном сообщении на сайте службы Екатеринбург пока не значится. Обе диагностические службы будут использовать в работе тест-системы полимеразной цепной реакции (ПЦР), разработчиком и поставщиком которых выступает государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге тест в лаборатории «Хеликс» можно будет пройти за 800 рублей, а в Москве — за 900. Стоимость исследования в «Гемотесте», согласно информации на сайте, — 1490 рублей без учёта взятия биоматериала, то есть ещё 410 рублей. Низкую стоимость своих анализов в «Хеликсе» объясняют тем, что она «будет установлена на минимально возможном уровне и будет равна затратам компании на выполнение теста, без учёта какой-либо прибыли». Таким образом в службе рассчитывают повысить доступность исследования.

Отмечается, что скрининг будет доступен только бессимптомным пациентам, ещё на этапе предварительной записи начнётся двухэтапная проверка каждого посетителя на предмет возможности сдачи им теста. Во время звонка в контакт-центр пациента спросят, не был ли он за последние 2 недели в странах с напряжённой эпидемической ситуацией и не контактировал ли с людьми, которые из таких стран приехали. Если посещение или контакт были, пациент «будет маршрутизирован согласно рекомендациям Роспотребнадзора», поясняется на сайте. То же самое произойдёт, если у посетителя обнаружится повышенная температура тела или другие симптомы ОРВИ: при входе в диагностический центр пациента будет ждать встреча с бесконтактным термометром.

При тестировании на коронавирус придётся предъявить паспорт, что исключает анонимность исследования. Процесс оформления заказа и сдачи самого анализа займёт не больше 10 минут, обещают в службе. При этом предзаказ по телефону колл-центра позволит дополнительно сократить время пребывания в лабораторном отделении. Результаты исследования в «Гемотесте» будут готовы в течение 2 дней, их можно будет получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте службы. В «Хеликсе» обещают сообщить результат через сутки.

В «Хеликсе» рассказали, что медицинский персонал будет работать в специальных защитных костюмах и масках. После каждого посетителя будет проводиться дезинфекция рабочего места медсестры, а также всех часто контактируемых поверхностей, таких как дверные ручки, ресепшн, кресло для взятия биоматериала и т. д.

Ранее о готовности включиться в диагностику COVID-19 заявили ещё две сетевые лаборатории — «Инвитро» и «Ситилаб». Срок своей готовности в «Инвитро» на прошлой неделе оценивали в 4-5 недель. Как рассказали в пресс-службе компании, такой продолжительный период связан с тем, что подготовка идёт одновременно в двух направлениях: разрешительная работа со стороны Минздрава и Роспотребнадзора и доработка самого лабораторного комплекса. Она включает в том числе закупку тест-систем, подготовку лабораторных линий, дополнительный инструктаж персонала, определение логистики и т. д. К выполнению тест-систем «Инвитро» привлечёт четыре центральные лаборатории в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

В компании «Ситилаб» сообщили, что также «в ближайшее время» ожидают поставку реагентов для проведения исследований на коронавирус, а заодно ведут переговоры с федеральными и региональными организациями, отвечающими за здравоохранение. Предполагается проведение трёх видов тестов, также на основе ПЦР-диагностики: выявление РНК коронавируса в мокроте и в мазках, взятых в ротоглотке и носоглотке.

До этого пройти тест на коронавирус в России можно было только в государственных диагностических центрах и лабораториях, причём анализы брали лишь у людей с показаниями, указывающими на вероятность заражения.

До недавнего времени действовал единственный референс-центр, который давал окончательные заключения о положительном или отрицательном результате каждого подозрительного теста. На этой неделе к новосибирскому центру «Вектор» присоединилось ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве, которое будет обрабатывать биоматериалы, поступающие из лабораторий европейской части России. Со временем Роспотребнадзор обещает, что в стране будут действовать в общей сложности 15 референс-центров, работа которых ускорит исследования.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».