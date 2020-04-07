«Инвитро» отказалась от идеи тестировать на коронавирус всех желающих

Частная медицинская компания «Инвитро» не будет делать тесты на коронавирус в своих медицинских офисах для всех желающих — в лабораториях сети будет проводиться исследование биоматериалов, полученных от государственных медучреждений, поликлиник и больниц, со ссылкой на пресс-релиз компании пишет «Дождь».

В «Инвитро» заявили, что «после анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала» компания решила сосредоточиться на работе с госучреждениями.

«Главная цель сейчас — обеспечить массовое тестирование в государственном секторе с минимальными рисками для каждого пациента», — сказано в пресс-релизе.

Это «обеспечит максимально безопасные условия для всех пациентов при визитах в медицинские офисы компании», а также «позволит направить значительные ресурсы компании... на выполнение исследований на COVID-19».

Ранее, 17 марта, «Инвитро» объявила, что в течение 30 дней начнёт проводить платные тесты на коронавирусную инфекцию для всех желающих. Человек, близкий к руководству компании, пояснил, что, если хотя бы один тест, принятый в медофисе, покажет положительный результат, филиал придётся закрыть на санитарную обработку, а всех его сотрудников отправить на карантин.

Вместо этого анализ на коронавирус можно будет сдать в поликлинике или больнице по месту жительства — по тарифу ОМС он будет стоить 518 рублей. Пока анализы начинает проверять лабораторный комплекс «Инвитро» в Новосибирске, также лаборатории есть в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Самаре.

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) запустил тестирование на коронавирус на дому — вместе с выездом сотрудника лаборатории его стоимость составит 1900 рублей. Также тест можно сдать в ряде частных медицинских организаций.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».