В России начнут проводить платные тесты на коронавирус

Частная медицинская компании «Инвитро» в течение 30 дней начнёт проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, со ссылкой на представителя компании пишут «Ведомости».

Тест будет платным, цену сделают фиксированной для всех регионов. Представитель компании не назвал точной суммы, отметив, что она станет известна ближе к запуску тестирования. Результаты теста можно будет получить через два дня и позже.

В компании отметили, что производитель теста — ФГБУ ЦСП Минздрава России, он будет проводиться по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР), также как и в государственных медицинских учреждениях. Сейчас в России тест на коронавирус можно сдать либо в них, либо через медработников, он бесплатный.

Согласно данным Минздрава, тестирование на коронавирус проводится в случае прибытии человека из эпидемиологически неблагополучных стран, контакта с вернувшимися из-за границы и заражёнными в течение двух недель.

О планах начать платное тестирование на коронавирус также объявил Центр молекулярной диагностики CMD, со ссылкой на представителя представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Центра молекулярной диагностики CMD Татьяну Перекатову пишут «Открытые медиа».