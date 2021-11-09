Кубок мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле пройдёт со зрителями. На входе нужно будет показать QR-код

Первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин (0+), запланированный на 20 и 21 ноября на комплексе трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле, пройдёт со зрителями. Главное условие — гости соревнований должны будут предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19 и паспорт, сообщает Центр развития туризма.

По согласованию с Роспотребнадзором организаторы соревнований смогут пустить на трибуны не более 500 человек ежедневно. Каждый совершеннолетний зритель на входе должен предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающий факт перенесённой болезни. В случае медотвода на прививку нужно будет предъявить справку от врача и ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до начала мероприятия. Все болельщики также должны показать паспорт.

Напомним, Нижний Тагил впервые откроет новый сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Билеты на сореванования можно приобрести на сайте ekb.kassir.ru в разделе «Спорт».