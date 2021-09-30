Нижний Тагил впервые откроет новый сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Два крупных международных старта по лыжам смогут увидеть тагильчане и гости региона этой осенью. Они пройдут в Нижнем Тагиле в конце ноября 2021 года.

20 и 21 ноября 2021 года на базе горнолыжного комплекса «Аист» стартует Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин. А спустя неделю, 27 и 28 ноября, зрители смогут посмотреть на сильнейших летающих лыжниц мира в рамках Русского тура «Синяя птица», сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, что Россия ещё никогда не открывала Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а значит, Нижний Тагил может войти в историю.