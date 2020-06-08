Ксения Собчак высказалась в поддержку застреленного СОБРом жителя Екатеринбурга

Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Осторожно: Новости!» на YouTube-канале высказалась об убийстве жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев и застреленного бойцами СОБРа.

«Доказательств того, что Владимир представлял реальную опасность для росгвардейцев, нет вообще никаких. Якобы при штурме квартиры он держал что-то, похожее на автомат. Рулон бумаги? Никакого автомата при нём, конечно, не нашли. [Пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков уже сказал, что с полицейским насилием в России всё окей. Не надо сравнивать с Америкой», — сказала Собчак.

Напомним, Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков-младший, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый попытался ограбить магазин «Лео», вынеся из него четыре рулона обоев. Точные обстоятельства инцидента неизвестны.

Позиция силовиков сводится к тому, что спецназ, ликвидировавший Таушанкова, действовал в пределах своих полномочий, так как мужчина якобы угрожал сотрудникам органов ножом и наводил на них «предмет, похожий на автомат». Родные убитого излагают иную версию событий: по словам отца погибшего, сын купил обои на собственные деньги и считал, что за ним гнались «какие-то бандиты», поэтому он заперся в квартире. Также Таушанков-старший утверждает, что его сын был «в стрессовом состоянии». При этом он подчёркивает, что никакого автомата в момент штурма квартиры в руках у его сына не было. Он пошёл к двери, которую штурмовал СОБР, с ножницами и кухонным ножом в руке, которыми незадолго до этого резал обои.

По факту инцидента в магазине «Лео» против погибшего завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и ещё одно дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»). Действия сотрудников спецназа сейчас проверяет СУ СКР по Свердловской области.