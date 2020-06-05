Песков прокомментировал резонансное убийство жителя Екатеринбурга СОБРом

В администрации президента России считают, что не стоит преувеличивать важность темы убийства 28-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа после кражи обоев, сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, некоторые высказываются по этой теме, эта тема обсуждается, но вместе с тем не следует как-то преувеличивать, скажем так, масштабы обсуждения в федеральном поле», — сказал Песков.

По данным телеграм-канала «Медузы», Песков сказал журналистам, что в Кремле знают всю информацию о происшествии в Екатеринбурге, но это «не вопрос президента и его администрации».

«Смотрите, существует определённая надзорная система за действиями полицейских. При необходимости МВД проводит своё внутреннее разбирательство. Мы видели с вами информацию о, скажем так, посягательстве этого человека, этого гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее», — заявил Песков.

Дмитрия Пескова уже просили прокомментировать убийство Таушанкова 2 июня — через сутки после инцидента. Тогда он заявил, что этот случай в Екатеринбурге нельзя соотносить с инцидентом в США, где полиция убила афроамериканца Джорджа Флойда, после чего начались протесты по всей Америке. Песков тогда воздержался от комментариев по поводу самого происшествия, заявив, что не располагает информацией о деталях.

Напомним, жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый якобы попытался ограбить магазин «Лео», вынеся из него четыре рулона обоев.

По информации силовиков, спецназ, ликвидировавший Таушанкова, действовал в пределах своих полномочий, так как мужчина якобы угрожал сотрудникам органов ножом и наводил на них «предмет, похожий на автомат». Родные убитого излагают иную версию событий: отец погибшего заявил, что сын купил обои на собственные деньги и считал, что за ним гнались «какие-то бандиты», поэтому он заперся в квартире. При этом он подчёркивает, что никакого автомата в момент штурма квартиры в руках у его сына не было — он пошёл к двери, которую штурмовал СОБР, с ножницами и кухонным ножом в руке, которыми незадолго до этого резал обои.

По факту инцидента в магазине «Лео» против погибшего завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и ещё одно дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»). Действия полицейских и спецназа сейчас проверяются в рамках доследственной проверки, которую ведут представители СКР под надзором прокуратуры.