Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Журналист Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Газпром-медиа» пишет «Интерфакс».

«Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов на телеканале», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

«Супер» — федеральный эфирный развлекательный канал, начал своё вещание в январе 2018 года, основу вещания канала составляют проекты собственного производства. На канале представлены комедийные сериалы, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал доступен в пакетах «Ростелекома», а также в кабельных сетях.

Свою карьеру в медиа Собчак начинала как ведущая передачи «Дом-2», где она проработала с 2004 по 2012 год. Также была ведущей развлекательных и общественно-политических передач на различных телеканалах и радиостанциях. В 2012 году заняла пост главного редактора журнала SNC, в 2014 году возглавила редакцию журнала L'Officiel.

Сейчас Собчак входит в совет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков. От этой партии Собчак в 2018 году баллотировалась в президенты РФ, заняв четвёртое место с 1,68% голосов. На время президентской кампании она оставила журналистскую деятельность.