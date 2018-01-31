Собчак сдала подписи в ЦИК для регистрации на выборах

В Центризбирком России представлены подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак, необходимые для её регистрации на выборах, пишет РИА Новости.

«Мы привезли 105 тысяч с небольшим запасом… 2,5 тысячи — запас», — сообщил руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев.

По его словам, подписи собирали практически во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя. После подсчёта сотрудниками ЦИК подписных листов и непосредственно самих подписей, посредством случайной выборки будут отобраны 60 тысяч из общего массива представленных подписей, именно их проверят на достоверность. На это у Центризбиркома есть десять дней, по итогам проверки будет принято решение относительно регистрации кандидата.

Кандидатам от непарламентских партий — к их числу относится «Гражданская инициатива» — для регистрации необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, причём в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысяч подписей. В ЦИК кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у партийного кандидата Центризбирком примет максимум 105 тысяч, а у самовыдвиженца — максимум 315 тысяч подписей.

Для проверки подписей ЦИК закупил специальную технику и привлёк экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен. Всего в проверке будет задействовано около 100 человек. У каждого из кандидатов будут проверять по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора случайных чисел. В случае необходимости также случайным методом проводится вторая выборка ещё 30 тысяч подписей. Помимо подписных листов, на этапе регистрации кандидаты должны представить в ЦИК ещё ряд документов, в том числе первый финансовый отчёт и уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов.

Накануне, 30 января, в ЦИК сдал подписи кандидат в президенты от «Яблока» Григорий Явлинский, а за день до этого — штаб действующего президента России Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России пройдут 18 марта, 31 января в 18.00 по московскому времени ЦИК завершит приём документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства.