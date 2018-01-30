Григорий Явлинский сдал в ЦИК собранные подписи избирателей

Кандидат в президенты от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сдал в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах, пишет РИА Новости. Подписные листы привезли в ЦИК в 40 коробках.

При помощи генератора случайных чисел в комиссии отберут 60 тысяч подписей, а в случае необходимости — ещё 30 тысяч. После этого в течение десяти дней ЦИК проверит их, а также другие документы, которые представил Явлинский, и примет решение о регистрации.

Как кандидату от непарламентской партии, ему нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, но не более 2,5 тысяч в одном регионе. На прошлой неделе политик говорил, что собрал порядка 167 тысяч подписей.

Ранее сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин провёл по своей методике выборочную проверку подписей, поданных за Григория Явлинского. По этой методике были проверены все подписи из Челябинска (примерно 500 подписей), где был доказательно зафиксирован один сборщик с признаками рисовки и отложены для дальнейшей проверки ещё трое (всего более 150 подписей). Подписи сборщика с признаками рисовки были отложены для уничтожения. Методом прозвона были также инвалидированы подписи из Владимира (более 100), в которых системная рисовка была видна невооружённым глазом. Инвалидированные подписи были отложены для уничтожения.

В ходе проверки примерно 600 подписей из Перми статистическими методами — в основном в связи с однородностью типографики и невероятной географией сбора — были обнаружены шесть подозрительных сборщиков (около 300 подписей), в чьих подписях нашлась рисовка методом прямого сравнения почерков. Все подписи указанных сборщиков были отложены для уничтожения.

Накануне в ЦИК принесли подписи в поддержку Владимира Путина. По словам пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, в Центризбирком подано порядка 315 тысяч подписей и пакет других документов, необходимых для процедуры регистрации кандидата. В течение 10 дней ЦИК будет проверять достоверность подписей, а затем примет решение по вопросу регистрации Путина.

Выборы президента пройдут 18 марта, участие в кампании продолжают 14 кандидатов. Двое выдвиженцев от парламентских партий, которым не нужно собирать подписи, уже зарегистрированы — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.