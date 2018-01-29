Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его регистрации на выборах

Члены избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком около 30 коробок с подписями избирателей в его поддержку, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, в ЦИК сдали около 315 тысяч подписей, вместе с ними сданы и другие документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты. У комиссии есть десять дней на проверку подлинности подписей и на то, чтобы принять решение о регистрации кандидата.

Ранее штаб Путина сообщал, что в его поддержку собрали более 1,6 млн подписей. Действующий президент решил пойти на выборы как самовыдвиженец и по закону должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в поддержку его выдвижения. Сдать подписи в ЦИК следует не позднее 31 января. Выборы президента состоятся 18 марта.

Напомним, в середине января штаб Путина сообщил, что в Курганской области выявили нарушения при сборе подписей. Как говорил Андрей Кондрашов, руководство двух предприятий в регионе, не консультируясь со штабом и с администрацией области, собрало подписи работников в рабочее время. Штаб их принять отказался.