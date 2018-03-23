ЦИК объявил официальные итоги выборов президента России

Владимир Путин победил на выборах президента, набрав 76,69% голосов избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

После подсчёта всех голосов кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место с 11,77%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,65%. Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак набрала 1,68%. Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский набрал 1,05%, Борис Титов от «Партии роста» — 0,76%, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин — 0,68%, кандидат от «Народного союза» Сергей Бабурин — 0,65%.

Памфилова подчеркнула, что прошедшие выборы соответствуют всем основным параметрам и требованиям, которые должны быть выполнены, поэтому ЦИК признал их состоявшимися и действительными.

Глава комиссии также выразила сожаление по поводу того, что не все потенциальные кандидаты, «имеющие в прошлом проблемы с законом», смогли принять участие в выборах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Путина его результат на выборах стал неожиданностью. Песков отметил, что любой президент, получив такую поддержку, чувствует и большой уровень ответственности. По его мнению, Путин получил так много голосов из-за давления на Россию со стороны других стран.

Источники РБК рассказали, что в Кремле остались довольны итогами выборов. Этот результат стал личным рекордом Путина, а также самым большим результатом кандидата за всю историю выборов президента России.