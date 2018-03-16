Дмитрий Гудков объявил о создании партии с Ксенией Собчак

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании партии вместе с Ксенией Собчак, которая на выборах 2018 года баллотируется в президенты России, пишет «Сноб».

По словам Гудкова, они условно называют новую организацию «Партией перемен».

«Мы не собираемся быть "конструктивной оппозицией": её время, если и было, давно прошло. Мы — антипутинская партия», — заявил Гудков.

Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, возглавлявшего в 1992-1993 годах министерство экономики России. Собчак выдвинута в президенты именно от «Гражданской инициативы».

«Мы ждем в партии всех тех, кто разделяет демократические взгляды. Мы не хотим повторять ошибки прежних объединений, выступая "оппозиционным пылесосом". Мы ищем людей именно наших взглядов», — отметил Дмитрий Гудков.

Дмитрий Гудков в 2011-2013 годах был членом партии «Справедливая Россия», он попал в Госдуму по её списку. Гудкова исключили из партии после того, как он принял участие в протестных акциях оппозиции. На муниципальных выборах в Москве в 2017 году Гудков создал коалицию «Объединенные демократы», при поддержке которой в местные советы смогли избраться многие оппозиционные кандидаты.