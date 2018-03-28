Крупные банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк спишут кредиты семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, заявил в видеообращении губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Как уточнил глава региона, власти работают с другими банками над достижением аналогичной договорённости. Тулеев напомнил, что с сегодняшнего дня начинает личный приём близких и родственников жертв пожара, и пообещал, что всем семьям, в которых есть погибшие, «досконально окажут помощь».

Пожар в ТРЦ в Кемерове произошёл 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, пострадали 76 человек. Следствие получило заявления о пропаже 67 человек, родственники сообщили о 85 пропавших без вести. По версии МЧС, пропавших без вести нет.

Как заявлял ранее Аман Тулеев, семьи жертв пожара получат по 1 млн рублей, по 1 млн рублей за каждого пострадавшего выделит и федеральное правительство. Ещё по 3 млн рублей пообещал выплатить семьям погибших совладелец ТРЦ бизнесмен Денис Штенгелов.