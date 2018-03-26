Семьи погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получат выплаты по 1 млн рублей

Семьи жертв пожара в торговом центре в Кемерове получат по миллиону рублей, со ссылкой на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева пишет «Интерфакс».

«Мной принято решение: каждой семье, где есть погибшие, — по миллиону рублей. Если двое, не дай бог, то два миллиона рублей», — сказал Тулеев в ходе селекторного заседания.

По информации источника в оперативном штабе ЧС, количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 50 человек.

«Пожарные смогли попасть в ранее недоступные помещения на третьем этаже. Под завалами обнаружены несколько тел. Они сильно повреждены, и пока не удаётся установить точное число, речь может идти о двух-трёх людях. В общей сложности число жертв превысит полсотни», — сказал источник.

16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 12 пострадавших, ещё 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники. Первый этап поисково-спасательных работ планируют закончить 26 марта до 18:00.