Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» пообещал три миллиона рублей компенсации семье каждого погибшего 

«Это ужасная трагедия. Соболезную всем людям, кто прямо или косвенно участвовал в этом. Я заинтересован в том, чтобы как можно скорее нашли виновных. Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложат все усилия, чтобы выяснить причины трагедии», — заявил Штенгелов.