Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» пообещал три миллиона рублей компенсации семье каждого погибшего 

Владельцы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», выплатят по три миллиона рублей компенсации за каждого погибшего при пожаре, пишут «Ведомости»
По словам основателя компании «Кондитерус ком» Дениса Штенгелова, владельцев торгового центра очень много, и его компания имеет косвенное отношение к пожару.
«Это ужасная трагедия. Соболезную всем людям, кто прямо или косвенно участвовал в этом. Я заинтересован в том, чтобы как можно скорее нашли виновных. Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложат все усилия, чтобы выяснить причины трагедии», — заявил Штенгелов.
Ранее власти Кемеровской области объявляли о компенсациях по миллиону рублей родственникам погибших в торговом центре.
Напомним, 25 марта на четвёртом этаже торгового центра «Зимняя вишня» начался пожар — по предварительным данным, загорелась «яма» с поролоном в детской игровой комнате. По неизвестным причинам пожарная сигнализация не сработала.
Согласно последним данным МЧС, во время пожара погибли 64 человека. Для идентификации большинства тел потребуется экспертиза ДНК.