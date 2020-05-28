Кремль назвал недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России

В Кремле считают недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, публикации СМИ не отражают действительную картину смертности врачей. Он добавил, что в Кремле «обязательно попросят Минздрав дать соответствующие объяснения».

Ранее в Минздраве сообщили, что на 22 мая из-за коронавируса в России умер 101 медик. До этого «Медиазона» подсчитала, что смертность от коронавируса среди российских врачей в 16 раз выше, чем в шести странах с похожими масштабами эпидемии. По подсчётам издания, к 18 мая в России от коронавирусной инфекции умерли 186 врачей. В «Списке памяти» (мемориальный проект с именами погибших медиков с коронавирусом, который ведут их коллеги) на 28 мая стоит более 300 имён медработников.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».