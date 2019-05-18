«Кошмар что творится». Жители села под Нижним Тагилом жалуются на огромную свалку

Жители села Петрокаменское под Нижним Тагилом жалуются на огромную свалку, которая образовалась в окрестностях населённого пункта. Фотографии помойки опубликованы в группе «Тагил без ям» в соцсети «ВКонтакте», на них видно, что мусор складировали на территории не один месяц. Сейчас несанкционированная свалка представляет серьёзную угрозу для экологического состояния региона.

«Это же кошмар, что творится. Окрестности села Петрокаменское. Это уже реально стихийное бедствие. Пишите обращения, не ленитесь. Это не только давление на “Рифей”, но и защита нашей экологии. Не оставайтесь в стороне», — говорится в подписи к фотографиям.

Накануне, 17 мая, на аппаратном совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев потребовал от глав районов и других подчинённых более тщательно следить за состоянием контейнерных площадок и штрафовать тех, кто выкидывает мусор в неположенном месте.

«В выходные в обязательном порядке должен быть объезд территорий. Кроме этого, каждый сотрудник администрации может выйти в свой двор, посмотреть, как дела с вывозом мусора обстоят, сфотографировать контейнерную площадку, просигнализировать. Я посмотрел: в Ленинском и Тагилстроевском районах в два раза больше обращений от граждан, нежели в Дзержинке. Отдельно административным комиссиям нужно отрабатывать тему по состоянию территорий, которые прилегают к магазинам. Если есть за что, привлекайте организации к ответственности. Не стесняйтесь», — сказал Владислав Пинаев.

Глава Ленинского района Геннадий Мальцев пообещал, что в эти выходные совершит объезд по территории вместе со специалистами «Рифея», регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев говорил, что в городе планируется ввести раздельный сбор мусора. Сначала новая система обращения с отходами должна заработать в территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах). Первые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора планировалось установить в муниципалитете уже в мае. Идею поддерживают депутаты Нижнетагильской гордумы.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора приходится платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. Многих тагильчан тарифы не устраивают. 7 мая генеральный прокурор России Юрий Чайка провёл в Екатеринбурге большое совещание, где раскритиковал реализацию мусорной реформы.